De Koninginnerit: optocht 't Krabbegat in volle gang

Bergenaar aangehou­den voor poging tot inbraak in partycen­trum Bergen op Zoom

10:25 BERGEN OP ZOOM - Een 20-jarige Bergenaar is maandagmiddag aangehouden in de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Hij wordt verdacht van een poging tot inbraak in een partycentrum aan de Beukenlaan.