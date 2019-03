Zomaar een avond in multifunctioneel centrum de Kloek in Huijbergen. Vanuit de grote zaal klinkt muziek van harmonie St. Cecilia. In een andere zaal repeteert een koor en in het cafégedeelte wordt gebiljart. In de sporthal is een training van de volleybalvereniging aan de gang en in een andere zaal is er een vergadering. En dat gaat zo al een halve eeuw, want de Kloek bestaat 50 jaar.