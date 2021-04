De kippen en eenden van het Ossendrechtse Kukelkot scharrelen voor de tv-ploeg van BinnensteBuiten

Het idee kwam van tv-kok Leon Mazairac. ,,Ik wilde graag iets koken met eendeneieren”, vertelt hij. ,,Die heb ik in Italië leren kennen. Eendeneieren door de pasta, truffel met eendenei. Geweldig, ik was meteen helemaal om.” De redactie van het programma kwam bij Eveline in Ossendrecht terecht. ,,Ik dacht eerst dat het een grapje was”, lacht zij. ,,Pasgeleden is ook het blad Landleven al langs geweest voor een artikel.”



Eveline woont sinds vijf jaar in haar huis in Ossendrecht. ,,Ik ben opgegroeid op een kinderboerderij, kippen en eenden vond ik altijd al geweldig. Dus die wilde ik graag toen we hier kwamen wonen, gewoon als hobby. Maar die hobby is wel enigszins uit de hand gelopen, want inmiddels hebben we 24 eenden, 14 kippen en 3 hanen.”