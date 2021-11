De Keet in Bergen op Zoom heropend: ‘We willen hier een stukje oud-Fort-Zeekant bewaren’

Buurtbewoners Rachid en Farid Idrissi zijn in de wijk opgegroeid. ,,Wij kwamen in 1972 vanuit Marokko naar Bergen op Zoom”, vertelt Farid. ,,Het Amaliapark was toen nog een voetbalveldje. Als kinderen speelden we hier altijd.” Inmiddels is dat veldje uitgegroeid tot speeltuin en ontmoetingsplek. ,,Buurtbewoners die eenzaam zijn komen hier een praatje maken en koffie drinken”, zegt Rachid. ,,Kinderen komen spelen, zelfs mensen die allang niet meer in Fort-Zeekant wonen komen hier nog regelmatig terug. Het zou zo zonde zijn als dit er niet meer was.”