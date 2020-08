De Keet gaat weer (deels) open: ‘Ik hoop dat de gemeente wil helpen’

Dinkelberg kondigde zo’n anderhalve week geleden aan te stoppen met de Keet, een ontmoetingsplek voor buurtgenoten in Fort Zeekant. Zeven jaar lang stopte ze al haar energie en geld daarin. Ze gebruikte daarvoor de erfenis van haar vader en haar eigen vakantiegeld. Maar het geld raakte op en ze klopte aan bij Stadlander voor financiële hulp. Aan het gesprek hield ze geen goed gevoel over.

Veel reacties op stoppen

Dat gevoel is inmiddels weg. ,,Ik heb een goed gesprek gehad”, vertelt ze nu. Daarnaast is ze onder de indruk van de vele, vele reacties die ze kreeg op het nieuws dat ze wilde stoppen. ,,Allemaal mensen die op de een of andere manier iets met het park hebben. Oud-bewoners, kinderen die er behoefte aan hebben. Of kinderen die jarig zijn maar niet naar een kinderparadijs kunnen.” Jong en oud is dan ook altijd welkom geweest bij de Keet. ,,We spelen in op mensen die het niet breed hebben. Al zijn mensen die het wel breed hebben ook welkom.”

Quote We spelen in op mensen die het niet breed hebben. Al zijn mensen die het wel breed hebben ook welkom. Ricky Dinkelberg En dus zou ze nu graag wat steun van de gemeente willen hebben. ,,Ik heb me zeven jaar lang te barsten gewerkt, samen met vrijwilligers. En had begrip voor de financiële situatie van Bergen op Zoom. Maar naar PopMonument gaat wel 15.000 euro. Dan ben ik mij ervan bewust dat kinderen die het niet breed hebben maar bijzaak lijken voor de gemeente. Zeer jammer.”

Gesprek met gemeente

Help ons even, is haar boodschap. ,,Ik wil onderhand wel duidelijkheid hebben in hoeverre de gemeente ons kan steunen. Laat ze de verantwoordelijkheid maar eens nemen.”

Er komt een gesprek met Dinkelberg, zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,In de loop van augustus willen we die plannen. We kunnen niet nu al zeggen dat we subsidie gaan verlenen.” De gemeente gaat kijken naar wat er allemaal gebeurt in de Keet. ,,En dan gaan we kijken of we iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld samen met Stadlander.”

Afwachten op oplossing

Vanaf vrijdag gaat de Keet beperkt open. ,,Ik ga niet alle projecten weer oppakken”, zegt Dinkelberg. ,,Hiervoor was het park eigenlijk op een paar uur na altijd bewaakt. Maar ik wacht nu of de gemeente met oplossingen komt. Dan wil ik het wel weer oppakken. Maar niet op deze manier, dat alles op mij valt. Het is niet de bedoeling dat ik op mijn tenen moet lopen. Ik ben een vrijwilliger. Als ik bezig wil zijn met regels en bureaucratie, dan ga ik wel op het gemeentehuis werken.”