De jeugd blaast een vastenavenddeuntje mee: ‘Komt bij mij pas na paar pilsjes, maar jullie kunnen het zonder’

Paula leeft van 70 euro per week, nu stijgt haar energiere­ke­ning met 116 euro: ‘Schrijnend’

De stijging van de energierekening is veel hoger dan gedacht: maar liefst 86 procent in een jaar tijd. Dramatisch voor de minima die met een paar tientjes per week rond moet komen. Maar er zijn ook zorgen om de werkende armen. ‘Je wilt niet dat mensen met een jas aan op de bank zitten’

19 februari