De ‘huiskamer’ van Putte, participatiecafé De Bunt, wil dorpsbewoners nog beter helpen

De Bunt is in 2017 opgericht door coöperatie Zorg om Zorg en de KBO uit Putte om dorpsgenoten te steunen die te maken hebben met de WMO, Participatiewet en Jeugdwet of worstelen met zorgvragen of sociale contacten. Het ontmoetingscentrum huist in units op het schoolplein van Op Dreef en draait op acht vrijwilligers plus een betaalde coördinator via WijZijn Traverse.