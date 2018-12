De Hemel in Bergen op Zoom in zevende hemel na ‘meer dan eervolle vermelding’ in Michelingids

BERGEN OP ZOOM - ‘Een tête-à-tête in een romantisch decor, of bij goed weer op het terras achteraan, en zowel genieten van leuk gezelschap als van lekkere producten die op z’n Frans zijn bereid, met een knipoog naar de moderne keuken ... Inderdaad, een hemelse ervaring!’

Was getekend: de inspecteurs van de Michelingids. Over restaurant De Hemel in Bergen op Zoom.

Lees ook PREMIUM Van afhaalchinees naar bejubeld sterrenrestaurant Lees meer

Voor eigenaar Eddy Eddai is de vermelding in de bekende gids van 2019 een opsteker. Twee bestekjes krijgt De Hemel in de nieuwe editie, een meer dan eervolle vermelding, vindt Eddai. ,,Het is een eer in die gids te staan. Ik ben ontzettend trots. We hadden een vermelding met Poncin, ons vorige restaurant. Maar toen we verhuisden naar De Hemel namen we die niet mee. Zeven jaar heeft het geduurd. Michelin is heel kritisch.’'