De Heense haven gaat op de schop

Voorwaarde­lij­ke celstraf geëist voor hardnekki­ge stalker

25 april MIDDELBURG - Tientallen keren per dag langs het huis van je ex rijden, haar bellen, berichten sturen, langs haar werk gaan en haar thuis opwachten, maandenlang. Hiervan wordt de 44-jarige A.T. uit Tholen verdacht. De stalkingszaak kwam donderdag voor de rechter in Middelburg. Verdachte zelf was afwezig. De eis van de officier is vier maanden voorwaardelijke celstraf met daarbij een contact- en locatieverbod.