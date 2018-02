De Heen viert al 5x11 jaar carnaval

DE HEEN - ,,Dat gaat zo maar niet, mannekes.'' Zo ongeveer moet Nel van Tilburg, de oprichtster van de Stichting Carnaval De Heen het destijds gezegd hebben. Aan de deur stonden Frans de Weert en Frans van Berge, leerlingen op de basisschool die er toen nog in het dorp was. De beide jongens wilden carnaval vieren op het dorp.

Hun oproep had resultaat. Nel, van origine een Limburgse, wilde zich er wel voor inzetten. Ze was altijd bezig met activiteiten voor de jeugd, weet Dora de Greef (66) als de dag van gisteren. ,,Touwtje springen op straat, ze organiseerde van alles.''

Nel zelf kan er, vanwege het klimmen der jaren, niet meer over vertellen. Maar Dora is een prima alternatief. Vier en veertig jaar was zij bij de Stichting Carnaval De Heen betrokken, waarvan één leutperiode als voorzitter. En Frans de Weert is een broer van haar, de andere Frans een neef. ,,Heel de familie was zowat bij de carnaval betrokken.''

Het begon allemaal als een kindercarnaval, op het schoolplein. Mettertijd groeide het uit tot een feest voor iedereen. Dora kan er met veel smaak over vertellen. De tijd voordat de wagens in de optocht professioneel werden gebouwd. ,,Een boerenkar met een ombouw, veel meer was het niet.'' Het dorp bruiste nog. De voetballers van Val Aan deden mee, de duivenclub, de wandelvereniging en ook OVDH, de ontspanningsvereniging van De Heen. ,,Het was echt een dorpsfeest.'' Het legendarische café van Schotje draaide op volle toeren. ,,Daar gingen vooral de oudere inwoners naar toe.''

Dorpshuis De Stelle is door de jaren heen het centrum van alle feestvreugde geweest, op een klein uitstapje van een jaar of wat na. Loes van Herel, die samen met Anuschka van der Wulp het huidige bestuur van de stichting vormt, weet nog precies hoe dat kwam. ,,Er lag een nieuwe vloer in de gymzaal. Toen zijn we uitgeweken naar een grote tent, op de dijk, bij de haven.'' Ook deze week zijn Loes en Anuschka druk in de weer met het aankleden van de zaal, allereerst voor het kindercarnaval zaterdagmiddag. Een dag later is de optocht met negen grote wagens en een heleboel meer. Ook uit Steenbergen en Nieuw-Vossemeer nemen er traditiegetrouw wagens deel. ,,Daarom ook zitten we een week vroeger dan de rest.''