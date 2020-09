De Halsterseweg is nu officieel een fietsstraat

Niet nog meer kassen in Steenber­gen: ‘Het is gewoon gestoord’

15 september STEENBERGEN - De maat is vol. Ruim duizend handtekeningen heeft Actiegroep Steenbergen verzameld tegen de uitbreiding van glastuinbouw in Steenbergen. Ook in Dinteloord groeit het verzet nu er een kaartje is uitgelekt met plannen voor kassen ten zuiden van de Noordlangeweg. Volgens wethouder Baartmans gaat het om een misverstand. ,,We moeten geen tweede Westland worden”, zegt actievoerder Maarten Hamel.