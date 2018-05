De Grote Prijs Merijntje Gijzen nadert de finish: requiem voor een ronde

Vastgebon­den en meegesleur­de hond buiten levensge­vaar, baasje uit Hoogerhei­de weer op vrije voeten

13:40 BERGEN OP ZOOM / HOOGERHEIDE – De hond die zondagavond in Bergen op Zoom en Hoogerheide is meegesleurd achter een trike, is verplaatst naar ‘een geheime locatie’. Dat laat een politiewoordvoerder weten. Het beestje is behandeld bij een dierenarts en verkeert niet in levensgevaar.