De grootste vrieskist van Europa staat in Bergen op Zoom en ligt vol friet, ijsjes en koekjes

Bij dit Bergse autobe­drijf stroomt Italiaans bloed door de aderen: ‘Eens moet je een Alfa hebben gereden’

20 maart BERGEN OP ZOOM - Nu landelijk opererende dealers als Louwman en Van Mossel steeds meer autobedrijven overnemen, is autobedrijf Swagemakers een van de laatste der mohikanen. Zestig jaar na de start aan het Korenbeursplein is het misschien wel het oudste garagebedrijf in Bergen op Zoom.