De gróótste jeugddweilband ooit moet 77 muzikanten gaan tellen: ‘Zou geweldig zijn als het lukt’

Een jarige moet trakteren, vinden ze bij harmonie Kolping’s Zonen, ofwel De Sjefkes. ,,Wij vieren dit jaar ons 150-jarig bestaan en in 2022 is het 77-jarig jubileum van de stichting Vastenavend", vertelt Frans Touw. ,,Daarom leek het ons leuk om een 77-koppige jeugddweilband samen te stellen.”

Zo kunnen De Sjefkes tijdens hun traditionele Vastenavendconcert in de Stoelemat, waarvan de 22e editie met een leutig programma gepland staat voor zaterdag 12 februari, de liefhebbers straks ook trakteren op een optreden met jong talent. Een oproep naar alle fanfares, harmonieën en dweilbands in Bergen op Zoom is al de deur uit.

Tussen 8 en 16 jaar

,,We zijn op zoek naar 77 muzikanten tussen de 8 en 16 jaar", aldus Touw. ,,De kinderen kunnen aangeven of ze beginners zijn, of ze al nul tot twee jaar ervaring hebben, of zelfs al een diploma op A- of B-niveau. Allerlei instrumenten zijn welkom. Slagwerk, koper, hout, maar gitaren mogen ook. Het gaat erom dat we een club van 77 kunnen samenstellen. Het zou geweldig zijn als dat slaagt.”

Behalve bij het concert van De Sjefkes zelf, is het de bedoeling dat de gróótste jeugddweilband aller tijden ook meeloopt bij de intocht én de optocht van de Vastenavend in 2022. ,,Wie zich aanmeldt, krijgt vanaf Ellef Ellef eens in de twee weken les in de Blokstallen, op maandagavond. We worden daarbij geholpen door dweilband Lat mar Ore. Eerst een sectierepetitie van 30 minuten in groepen en daarna alles wat er geleerd is volledig repeteren met zijn allen", licht Touw toe.

Aanmelden kan via joeri.traats@stichtingvastenavend.nl, onder vermelding van naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, welk instrument je al kunt bespelen en wat je ervaring en niveau is.

Jubileumweekend in De Maagd

Naast het samenstellen van de jeugddweilband is Kolping's Zonen druk met haar eigen 150e verjaardag. Voor het jubileumweekend van 12, 13 en 14 november is De Maagd afgehuurd. Die vrijdag speelt het jeugdorkest, zaterdag is er een concert met een klassieke en licht muziek. Aan de invulling van de zondag wordt nog gewerkt. Eerder dit jaar zetten De Sjefkes ook al een stadswandeling uit langs alle oefenlocaties uit hun historie.