De Gròòtste Boer brengt wijsheid uit de ruimte: ‘Wie de leut et, et de toekomst’

Samen met de Gròòtste Boer ging het gezelschap naar café Ahoy, waar bekend werd gemaakt dat de boeren van de Stichting Vastenavend al enkele weken geleden een brief hadden gehad van ‘Volkssterrenwacht Simon Stevin’, met daarin vragen als: zijn lichtjaren straks onbetaalbaar en ligt er binnenkort een geprinte prei? ,,Betaal je straks 111 euro voor een bonnenboekje en krijg je daar dan zeven pilsjes voor”, vroeg de Gròòtste Boer zich af. Hij bracht echter goed nieuws: ,,Over elf weken is alles anders. Dan is het Vastenavend.”

In Ahoy ontvingen de boeren de konvokasie voor de ellef-ellef viering en werd het motto bekend gemaakt: wie de leut et, et de toekomst. Want wat er in de toekomst ook verandert, de leut blijft hetzelfde, gaf de Gròòtste Boer aan. ,,Die zit veel te diep in onze ziel hierzo in ’t Krabbegat. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar één ding staat in de sterren geschreven: Maak leut! Want: wie de leut et, et de toekomst.”