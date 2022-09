De gevangenis van Wortel, waar alles kan en mag: ‘Drugs en gsm’s vallen er elke dag uit de hemel’

Vijfde Foodstoet: minder druk, beetje duurder, maar wel gezellig

BERGEN OP ZOOM - Het mindere weer op vrijdag en zaterdag had wel gevolgen voor de belangstelling voor de Foodstoet, alweer voor de vijfde keer in stadspark Kijk in de Pot. Op zondag scheen echter de zon in Bergen op Zoom en was het al snel lekker druk bij het foodtruckfestival.

11 september