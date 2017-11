De geschiedenis van Tholen weegt vijf kilo: laatste boek voor Kees Slager

longreadPOORTVLIET - De geschiedenis van Tholen is klaar. In maar liefst 688 pagina's neemt schrijver Kees Slager (79) je mee op tijdreis. Van de prehistorie tot de laatste natuurrampen. Niets ontbreekt in het vijf kilo wegende 'Tholen'. Voor Kees een afsluiting van zijn oeuvre.

Lage mist hangt als een deken over de akkers. In de verte toornt de schoorsteen van het voormalig stoomgemaal aan de Schelphoekseweg boven het land uit. Daar aan de Oosterscheldedijk, in de polder van Poortvliet, zijn de verhalen tot leven gekomen. De plek waar geschiedenis is geschreven.

Het idee voor een boek over Tholen is ontstaan na het uitbrengen van Watersnood, het voorlaatste werk van Slager. Na het afronden mist Kees het contact met de mensen. Maar bovenal de redactievergadering met uitgever en vriend Matty Verkamman en de vormgevers Onno de Graaf en Lenny van Broekhoven. Als Matty oppert een boek te schrijven over Tholen is Kees meteen enthousiast.

Zwarte bladzijden

Met een 35 jaar oude Sony cassetterecorder op zak, legt Kees in vier jaar tijd tientallen verhalen vast. Van bekende en minder bekende Tholenaren. Mensen die de Ramp hebben meegemaakt, of nog precies weten welke winkels het dorp heeft gekend. Het boek bestaat uit twee delen, een chronologisch en een thematisch. In het eerste deel neemt Slager je mee van de prehistorie tot aan de varkensinvasie. In het thematische deel passeren onderwerpen als watersnood, landarbeiders en het vissersleven de revue. Kees laat niets uit de geschiedenis ongemoeid. "Een boek moet een eerlijk verhaal vertellen. Naast zaken waar je als Tholenaar trots op kunt zijn, staan zwarte bladzijden. Die kunnen niet ontbreken. Anders maak je je schuldig aan geschiedvervalsing."

Zo'n zwarte bladzijde in de geschiedenis van Tholen is de aardappelcrisis, van 1840 tot 1845. Bittere armoede heerst. Mensen gaan dood van de honger. Recenter is de teloorgang van de middenstand, die nog altijd voort duurt. Het boek bevat ook spraakmakende verhalen. Zoals over een burgemeester die vreemdgaat. En de Visstraat die in de zeventiende eeuw bekend staat als de rosse buurt van Tholen. "Toch wel bijzonder als je beseft dat Tholenaren bekend staan als een braaf en volgzaam volkje."

Andere tijden

Niet alle verhalen komen van Kees' hand. Uitgever Matty Verkamman, zoon van een Thoolse visser, komt tot de ontdekking dat zijn 'postzegelvriend', professor George Charles Labouchère, waar hij als kind op bezoek kwam, geen frisse jongen was. Sterker nog, professor Labouchère behoorde in de jaren twintig tot de grondleggers van het fascisme in Nederland. Hij is een verrader, antisemiet, bewonderaar van de nazi's, SS-er en zo fout dat hij de NSB van Anton Mussert maar een slappe hap vindt. Verkamman doet de ontdekking nu bijna twee jaar geleden op basis van documentatie van de NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie.

Andere tijden. Tijden van bijnamen. Kees heeft er meer dan duizend verzameld. Van alle dorpen. "Vroeger werden jongens naar hun opa genoemd. Hou ze maar eens uit elkaar als je zes Kezen hebt. Zodoende zijn de bijnamen ontstaan. Zo noemden ze mij altijd Kees Juun, mijn overgrootvader zat in de uien."

Volledig scherm © Johan Van Der Heijden Hoewel Slager veel parate kennis heeft over Tholen, is hij bijgestaan door tientallen inwoners. In Stavenisse door Flip de Rijke, in Tholen Sarien Bout-Sakko en in Oud-Vossemeer Kees de Koning. Ook gemeentearchivaris Fred van den Kieboom heeft een belangrijke rol gespeeld. De lijst met namen beslaat een pagina.

Subsidie teruggeven

Voor het maken van het boek hebben Kees en Matty subsidie gekregen van de gemeente Tholen. Die subsidie gaan ze teruggeven. Niet aan de gemeente, maar aan enkele Thoolse verenigingen, zoals muziekvereniging Concordia, het watersnoodhuis in Stavenisse en streekmuseum De Meestoof. "De voorverkoop loopt zo goed dat we dat kunnen permitteren", zegt Matty. "Van de 2.000 exemplaren zijn er inmiddels 1.300 verkocht."

Tholen smaakt naar meer. Verkamman wil op Noord-Beveland met een vervolg starten. Geschreven door lokale Kezen, bijgestaan door Kees Slager. De uitgever heeft al diverse andere auteurs voor het tweede deel in de 'Zeeuwse Eilanden-reeks' op het oog. Deel drie moet over Schouwen-Duiveland gaan.

Het boek is vanaf donderdag verkrijgbaar in de boekhandel.