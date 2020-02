De gemaskerde Gròòtmeester nodigt je om uit te gaan dweilen

Hallo? Met de grootste neuzelaar van allemaal.

Pardon? En wie is dat dan?

Bijzonder dit, meestal ben ik degene die de vragen stelt. Maar nee, vertel.

,,Zoals je weet staat de maandagavond in het teken van de dweilavond, met name op de Dubbelstraat en de Kaai. Een geheime commissie beloont de leutegste acts met een stééngoeie dweil. Er zijn ieder jaar elf uit te delen stenen. Onze loge bestaat uit iedereen die de steen ooit heeft ontvangen. Maar omdat we gemaskerd zijn, hebben we geen idee wie we zijn.”

Hoe is die traditie van de dweilavond eigenlijk ontstaan?

,,In de tijd vlak na de oorlog hadden mensen niet zoveel geld om de hele avond of middag in het café te staan. En dus gingen ze de straat op, om daar carnaval te maken. Zo is het dweilen langzaam maar zeker gegroeid naar een avond waarbij mensen echt uit gingen pakken.”

Kijk aan! Waarom heb ik eigenlijk nooit van jullie loge gehoord?

,,We zijn omringd door mysterie. Zijn we nu een eeuwenoude club of bestaan we korter? We treden slechts op zeer bijzondere momenten naar buiten. In 2011 is dat voor het eerst en laatst gebeurd, toen hebben we ‘t Chagrijn onder de grond gestopt. Als je nu door de Grebbe loopt, zie je het hangen. We waren allemaal gemaskerd en onherkenbaar, natuurlijk. We zullen nog wel een keer iets doen, we weten alleen niet wanneer. Misschien tijdens het jubileumjaar in 2022, maar voor hetzelfde geld ook een jaar eerder...”