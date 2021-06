De Foodstoet gaat door in Bergen, niet in Roosendaal en Breda: ‘Reken op 32 foodtrucks’

BERGEN OP ZOOM - Goed nieuws voor wie van streetfood houdt. Stadspark Kijk in de Pot verandert van 10 tot en met 12 september weer in een onoverdekte foodhall. Van pizza's tot churros, de Foodstoet staat weer op de Bergse agenda.

,,Reken maar op 32 foodstrucks en een attractie”, zegt medeorganisator Jeroen van Wijk. ,,Als we de routekaart van de overheid volgen, kan dat na 1 september zonder beperkingen. Vandaar dat we voor het tweede weekend van die maand hebben gekozen.”

Lees ook PREMIUM Slechte weer speelt Foodstoet Bergen op Zoom parten

Corona gooide afgelopen jaar roet in het eten van het foodtruckfestival, dat aan een vijfde editie toe is. En hoewel alle seinen nu op groen staan, houdt Van Wijk rekening dat het tegen die tijd zomaar anders kan zijn. ,,Je ziet het met een festival als Tomorrowland dat eind augustus gepland stond en waar toch de stekker uit is getrokken.”

Eerst aftasten

Toch heeft Van Wijk goede hoop het foodfestival naar stadspark Kijk in de Pot te kunnen halen. ,,De lijntjes in Bergen op Zoom zijn kort.” In Roosendaal en Breda, waar het festival eerder op de agenda stond, keert Foodstoet dit jaar niet terug. ,,Eerst maar eens aftasten of het opnieuw aanslaat.”

Dat betekent niet dat Van Wijk en zijn team de ambitie om te groeien hebben laten varen. ,,We hebben volop gesprekken lopen met andere steden om in de toekomst ook daar een Foodstoet te organiseren. Breda staat voor volgend jaar op de planning. Aanvankelijk zouden we daar afgelopen jaar neerstrijken. En dan jaarlijks een nieuwe stad erbij. Dat zou mooi zijn.”

Volg de laatste ontwikkeling op: defoodstoet.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.