De ellef gebòòje voor Vastenavend 2020

Met de overhandiging van de sleutel is vanmiddag Vastenavend officieel van start gegaan in ’t Krabbegat. De stad stroomde langzaam maar zeker vol met Krabben die zagen hoe de Prins en zijn gevolg aankwamen op de Markt. Het is een bijzondere Vastenavend voor Nilles III, hij neemt na deze keer afscheid.

Volledig scherm Intocht Krabbegat © Majda Ouhajji

Guur en koud, maar druk

Van het weer hadden de Krabben geen last. Het was guur, koud, maar dat schrikte niet af. Ook de wagens konden allemaal van start.

Bijzondere wagen was die van de Gròòtste Boer: de Shermantank, die bij het openluchtspektakel Supersum had moeten rijden. De tank haalde dat niet. De wagen werd met een auto voortgetrokken.

Een bijzonder zicht was de Neuzemesjien van Petra Kwaadgras. De eerste prinsenwagen die door een vrouw is ontworpen. Het was een kleurrijke wagen vol met verschillende neuzen die de Prins en zijn nar op de Markt afzette.

Ten eerste

Leve de nuuwe tijd! Alles ken op ’t internet worre besteld. Van ’t eerste gebod tot ’n pilske uit ’t kefee, al kredde die tuis zonder schuim. Vastenavend kende nie bestelle. Da motte zellef af’ale, kende nie ruile, mar blef onbetaalbaar.

Ten tweede

’t Is verbòòje te denke damme in ’t Krabbegat nie duurzaam zouwe zijn. Vastenavend ouwe doen me ielek jaar mè d’t zellefde dweilpak, me drage allééneg mar tweed’ands oedjes en d’andgemakte veldtekes van netuurgips zijn mè d’ope monde geschilderd.

Ten derde

’t Nuuwe pliesieburo is van alle gemakke voorzien mette spulle van ‘t fejiete Fasilitèèr Bedrijf. Voor te natte dweile zijn d’r speesjale koelcelle n’om snel op te dròòge. Oproerkraaiers magge meedoen aan ’t Zang- en Vluchtspel en magge n’ok d’eskeeproem op ’t dakterras bezoeke zo dasse d’r eige nie buitegeslote voele.

Ten vierde

Oew neus lat oe nie wijer kijke dan da tie lang is, dèèr stade altijd achter en gift oe ’t zalegste gevoel damme kenne. Oew neus is nét Vastenavend; ge motter uit’ale watter in zit.

Ten vijfde

Nouw damme 75 jaar aan één stuk in vrede ebbe magge dweile is d’onvrede nog nooit zo gròòt gewist as t’afgelòòpe jaar. Brandweermanne rake n’uitgeblust, aannemers bijte n’in ’t stikstof, verpleegsters zijn ’t verband kwijt, boere n’ale trekkers over en onderwijzeresse sukkele metter overgang. Dèèrom is ‘t aan te bevele dagge de komme’de dage oew zinne verzet en mè veul leut oew neus achternaar ga dweile.

Ten zesde

’t Is gebòòje om nie veul uitgelate te worre van de vuste òòge ondebelasing. Vroeger kostte ‘n ond gin drol, mar nouw worre me strak aan ‘t lijntje g’ouwe. ‘t Is leuteg om ‘n ond t’ebbe, mar zó ouwde d’r ‘n kater aan over.

Ten zeuvende

Nouw me messenalle ebbe zitte snottere n’en kwiele bij Supersum, motter rekening mee ouwe da geméénteraadsleeje naar de verkiezinge ok as bevrijders binneg’aald wille worre. D’r is wel één verschil… de Kanedeze bleve nie.

Ten achtste

Weges ’t fajiesement van ’t Fasilitèèr Bedrijf zal t’r gin peblieke tribune worre n’opgezet bij raadsvergaderinge. D’r zijn wel staanplekke vor Kerremus-ekspletante, zowas ’n oliebollekraam en ’n ‘op de poffertjeskraam’ waar dagge maandeleks onzin mag uitkrame.

Ten negende

Vanweges d’n Optocht zulle d’r ‘n dinsdag veul spookrijers tege de klok in gaan rije. Toeschouwers zijn meschient ’t spoor bijster en kenne van ’t padje gerake. Op de Mart zal de stoet links aan ’t stadsbestuur verbijtrekke, dus motte dèèr ’n bietje link kijke. Vor stijve en dikke nekke zal midalgan worre verstrekt.

Ten tiende

Berrege wor wereldberoemd op tillevisie. Van Dort ving André van Duin as ‘n verse ansjovis, Maarten Van Rossem mopperde over de Gevangenepoort en Ko van de Ketterij beet as ‘n Man in ’n Ond. Me zage n’ok Annèt Stinenbosch bij ‘Ik vertrek’, Ton Linssen bij ‘Ik zijn d’r bijna’ en Patrick van der Velden bij ‘Ellep, ik zijn wet’ouwer’. De geméénteraad dee mee bij ‘Per seconde wijzer’, wel in ’n vertraagde uitvoering, anders ging ’t vus te snel vor zullie.

Ten ellefde

Ge motter rekening mee ouwe dagge dees jaar oew neus goed ken luchte. Volle geurvreters motte kenne vele en aalt ‘m nie op vor ‘n volle pisbak. ’t Is ok toegestaan ’n luchje te late vliege en attie stinkt, motte mar denke, as iederéén ‘n kirke flink snuift, is t’ie zó wir weg.

