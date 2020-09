De eerste plannen voor 750 jaar Steenbergen zijn er

STEENBERGEN - Vijf grote activiteiten staan in de steigers. Nu is het aan het verenigingsleven om het 750-jarig jubileum dat in 2022 wordt gevierd in te vullen.

Het bruist in Steenbergen van de ideeën. Zoals een groot sportevenement en een cultuurhistorisch feest. Tegelijkertijd heerst onzekerheid. Over corona en of de activiteiten in het jubileumjaar wel door kunnen gaan. Toch gaan de voorbereidingen onverminderd door. Niet in zaaltjes, maar digitaal.

De aftrap is recent gegeven met de oprichting van stichting Jubileumjaar en het Genootschap van de Meermin. Een bont gezelschap van inwoners uit alle kernen gaat de jubileumkar trekken. En komt met ideeën voor activiteiten op de proppen.

Betrokken

Quote Veertig mensen hebben we bereid gevonden deel te nemen. Maar dat hadden er met gemak honderd kunnen zijn Wethouder Wilma Baartmans ,,Het is echt een dwarsdoorsnede van de samenleving", zegt de Steenbergse wethouder Wilma Baartmans. ,,Mannen, vrouwen, uit alle kernen, van alle leeftijden. De één betrokken bij het voetbal, de ander werkzaam in het bedrijfsleven. Veertig mensen hebben we bereid gevonden deel te nemen. Maar dat hadden er met gemak honderd kunnen zijn. Zo groot was de belangstelling. Sommige mensen zeiden zelfs: ‘Waarom heb je mij niet benaderd?'. Dat zegt wel wat over de betrokkenheid van onze inwoners."

Niet alleen viert Steenbergen in 2022 750 jaar stad. Het is dat jaar ook precies een kwart eeuw na de gemeentelijke herindeling. Waarbij dorpen als Dinteloord en Nieuw-Vossemeer tot de gemeente Steenbergen zijn gaan horen. Twee historische mijlpalen in een jaar dus.

Komende maanden staan vooral in het teken van de voorbereidingen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een jubileumboek, naar voorbeeld van Kees Slagers 'bijbel' over de historie van Tholen.

100 oldtimers en 30 historische schepen

De feestelijke aftrap van het jubileumjaar is tijdens de festiviteiten rondom de Vestingstedenroute op 17 april 2021. Die dag komen er honderd oldtimers en dertig historische schepen naar Steenbergen. En wordt het programma van het jubileumjaar bekend gemaakt aan het publiek.

,,Het zou mooi zijn als we vanaf dat moment kunnen aftellen naar het jubileumjaar", zegt Baartmans. ,,Met een aftelklok op de Gummaruskerk. We gaan kijken of dat mogelijk is."

In oktober moet er een groslist van activiteiten op de plank liggen. Of alle ideeën uitvoerbaar zijn, daar gaat de stichting Jubileumjaar over. Het hangt ook een beetje af van het beschikbare budget. In totaal is 150.000 euro gereserveerd.

Quote Als er tegen die tijd nog geen vaccin is, moeten we creatief zijn en activitei­ten corona­proof maken Als er tegen die tijd nog geen vaccin is, moeten we creatief zijn en activiteiten coronaproof maken

Sponsoren

Maar dat is bij lange na niet genoeg, zegt Baartmans. ,,Dat bedrag willen we graag verdubbelen." Tegelijkertijd beseft ze dat sponsoren werven lastig is in deze tijd, waarin ondernemers het vanwege corona moeilijk hebben. De stichting schrijft de komende tijd fondsen- en subsidiepotjes aan. In de hoop dat er her en der geld loskomt.

Toch staat of valt een jubileumjaar bij de ontwikkelingen rondom corona. ,,Als er tegen die tijd nog geen vaccin is, moeten we creatief zijn en activiteiten coronaproof maken."