De eerste dag met de coronapas: verwarring, verwondering en frustraties

Zorgen om waardeloze schapenwol: 'De wol kan in de verbran­dings­oven eindigen’

20 september OUDEMOLEN / HUIJBERGEN - Een kudde schapen graast vredig op de Kalmthoutse Heide. De dieren kennen geen zorgen. Hoe anders is dat bij hun hoeder John van Driel uit Oudemolen. De vacht van de schapen is zoveel in waarde gedaald dat het scheren veel meer geld kost, dan de wol oplevert.