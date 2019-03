De ‘Duivelssteen’ is terug op zijn oude plek in Welberg

Weer twee autobran­den in Steenber­gen-Zuid

15:19 STEENBERGEN - In Steenbergen-Zuid was het afgelopen nacht weer raak. Er brak brand uit in een auto in de Vlierstraat. De brand sloeg naar een andere auto, die van hetzelfde gezin was. ,,De branden moeten gewoon stoppen", aldus burgemeester Ruud van den Belt.