De droom van veel mannen, een eigen Rolls Royce, kwam uit voor Pierre Dietvorst

Stan (23) vindt dressuur niks en schittert in nieuwe vorm van paarden­sport: koe uit kudde halen

9 september BERGEN OP ZOOM - Het is een relatief nieuwe discipline in de Nederlandse paardensport: Traditional Working Equitation. Manege de Paardenhoeve in Bergen op Zoom is er een kei in. De manege levert maar liefst vijf deelnemers aan het EK, dat vandaag in het Franse Le Pouget begint.