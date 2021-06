De drie van Groep de Bie, ex-Forummers door met eigen partij: ‘Stop met wind- en zonneparken’

Buurt opge­schrikt door vlammenzee in boeren­schuur Putte: ‘Gelukkig stond de wind de andere kant op’

15 juni PUTTE - De schrik zit er goed in bij de bewoners aan de Koppelstraat in Putte. Daar ging dinsdagnacht een boerenschuur met hooi en landbouwmaterieel in vlammen op. ,,We mogen van geluk spreken dat de wind uit een gunstige hoek kwam”, zegt overbuurman Walter d’Hondt.