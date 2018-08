De Draai blijft de Draai: in alle behoeftes wordt voorzien

ROOSENDAAL - Terwijl de fietsers in vliegende vaart langs het publiek razen op de Kade, springen en dansen de bezoekers op het Kadeplein er flink op los op de muziek van Nederlandstalige artiesten. De Draai is een feest met twee gezichten, daardoor een feest voor iedereen.

Pascalle Nouws uit Wouwse Plantage zit in de schaduw, net buiten het evenemententerrein.

,,Ik zit nu naar het fietsen te kijken. Ook al ben ik eigenlijk niet heel erg geïnteresseerd. Maar het hoort er bij natuurlijk. Straks ga ik ook lekker naar de muziek luisteren, op zoek naar gezelligheid. Maar nu eerst even uitpuffen van de hitte, het is echt ontiegelijk warm, en ook uitpuffen van gisteravond, toen was ik naar Warmdraaien: De Draai draait 90's. Dat was heel leuk!

De sfeer was goed, maar ook de muziek. Die sfeer is ook zo fijn aan De Draai, je hebt hier echt het samenkomen van gezelligheid met het fietsen. Het is echt een evenement waar mensen samenkomen."

Aan de Kade zit Erwin van Kooperen uit Roosendaal, te genieten van een hapje en een drankje.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Draai van de Kaai © peter van trijen/pix4profs

Totaalplaatje

,,Ik ben er nog maar een anderhalf uurtje, tot zover is het leuk! Goeie sfeer. Waarom ik hier ben? Het gaat me om het totaalplaatje, voor het ontmoeten van mensen en voor het wielrennen zijn we hier ook natuurlijk."

Sinds vorig jaar is de Draai geen traditioneel wielercriterium meer, maar een 'gewone' profkoers. Verder is er ook veel aandacht naar het fixed gear-fietsen gegaan, fietsen zonder versnellingen en remmen.

,,Dat vind ik wel jammer", zegt Van Kooperen. ,,Je moet toch wel een redelijk bedrag neertellen om hier te zijn in vergelijking met andere criteriums. Dan is het wel jammer dat die bekende profs er niet zijn. Daardoor heb ik wel even getwijfeld, maar ik ben toch maar gekomen. Het is wel hartstikke leuk. Als het uitkomt ben ik er volgend jaar weer bij."

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Optreden van Django Wagner © peter van trijen/pix4profs

Misschien wel het meest opvallende aan De Draai van 2018 is de hitte. De temperatuur kwam ruim boven de dertig graden en in de volle zon was het nog een stuk warmer. Verkoeling was er in de vorm van gratis watertappunten op het Kadeplein en ook bij omliggende horeca was het vullen van waterflesjes mogelijk.

IJsjes

Een andere, populaire vorm van afkoeling, waren ijsjes. John van der Zande uit Oud-Vossemeer staat met zijn vrouw aan de Kade een hoorntje te verorberen. ,,Het is warm, dus daarom een ijsje, hé. Ik had zelf ook een fles water bij me, maar die is nu leeg. Ik ga straks op zoek naar een vulpunt. Ik ben hier voor het wielrennen, zelf heb ik een tweewielerbedrijfje, ik heb er dus ook wel een belang bij. Daarnaast is het ook een mooi evenement en lekker dichtbij. Heel lang geleden ben ik hier al eens geweest. Vandaag had ik toevallig tijd dus ben ik weer gekomen. Het is nu veel professioneler opgezet, bijvoorbeeld met die watertappunten. Ik vraag me trouwens wel af hoe blij de horeca daarmee is, dat gratis weggeven van water. Maar aan de andere kant, anders waren er misschien mensen weggegaan. Je moet het natuurlijk ook comfortabel houden voor het publiek."

Wat eerder op de middag, als de eerste artiesten nog moeten beginnen, staan Lauran en Lisette Schijvenaars in het kleine stukje schaduw op het evenemententerrein.

,,Wij gaan al jaren, het is altijd het begin van onze vakantie", zegt Lisette. ,,Eerst Blommenkinders, dan De Draai en daarna de Hel van de Pin. De sfeer hier is leuk, het is overzichtelijk, gezellig. Wij zijn hier niet echt voor het wielrennen, we gaan straks wel een keertje kijken, maar meer voor alles wat er omheen gebeurt."

Artiesten

Lauran: ,,Eigenlijk voornamelijk voor de artiesten. Wat voor iets? Maakt niet echt uit, zolang ze voor ons zingen." Lisette: ,,En als het maar Nederlandstalig is! Het is hier super, straks nog even dansen, praten met bekenden. Ik heb er zin in."