De deuren van CBK Proefdag open voor iedereen die mee wil doen met workshops

Jens Trompert speelt gitaar, voor het eerst in zijn leven ongeveer. ,,Het leek me leuk en ik wilde het graag eens proberen.'' De 14-jarige gitarist speelt niet alleen. Ook zijn moeder, een broertje en een zusje doen mee in het groepje van gitaardocent Harald Heijnen. ,,We maken er een soort familiedag van.''

Stempelkaart

José Hoppenbrouwers-Dons is deelnemer en doet haar best op de tekening. ,,De training is heel erg intuïtief en niet resultaatgericht”, zegt ze. ,,Maar eigenlijk ben ik meer van het schilderen.''

De Proefdag in het CKB begon met live presentaties van cursisten. In dat onderdeel van het programma draaide alles om cross-over en het mixen van de diverse aangeboden disciplines binnen het CBK. Meesters zag boeiende experimenten. ,,Van een zandkunstenaar die werkte op muziek tot ritmische dans, in combinatie met een popband.'' De brede opzet van de Proefdag is wat woordvoerder Meesters betreft een schot in de roos. ,,Op deze manier hebben we méér beleving op een dag.'' Gitaardocent Harald Heijnen noemt talent geen absolute voorwaarde, om zich in te schrijven voor een proefles of cursus. ,,Het gaat eerst en vooral om plezier. Dan volgt de verdieping vanzelf.''