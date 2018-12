De cokelijn Lage Zwaluwe-Milaan: eis 5 jaar cel tegen verdachten uit Bergen op Zoom

BREDA - Tegen drie mannen uit Bergen op Zoom is dinsdag vijf jaar cel geëist vanwege de smokkel van 24,2 kilo cocaïne. Hun verhaal leest als een spannende misdaadroman, of een misdaadserie, zoals de jongste zei. De drie mannen hebben bekend dat ze schuldig zijn. Enige kanttekening: ,,We wisten niet dat het om cocaïne ging. We dachten dat het geld was.‘’

Het is april vorig jaar als de Mohamed B. (31) en Bilal E. (29) opnieuw Koen tegenkomen in een café in Breda. Koen strooit altijd met geld en die avond vraagt hij de mannen wat ze doen voor de kost en of ze wat willen bijverdienen. Koen stelt 5000 euro in het vooruitzicht als ze een klusje voor hem willen uitvoeren. Het kost misschien drie minuten. Dat klinkt interessant en ze gaan op het aanbod in.

Natellen

Op 23 mei spreken ze af bij sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom. Koen heeft een auto voor ze klaarstaan die ze naar station Lage Zwaluwe moeten rijden. Koen doet de kofferbak open en ritst één van de tassen open. Hij pakt een pakketje bankbiljetten. ,,Hier, dat had ik beloofd'', zegt hij. ,,Tel het even na.‘’

Drie tassen moeten vervolgens naar het station in Lage Zwaluwe. Het is dan 21.00 uur 's avonds. Mohamed gaat op het station zitten. Bilal en z'n broertje blijven achter in de auto. Als er een goederentrein komt, stuurt Mohamed een appje naar Bilal. Die pakt samen met z'n broertje de drie tassen uit de kofferbak en loopt naar het spoorterrein. Samen hangen ze tassen onder de goederentrein. Bestemming: Milaan.

De drie mannen rekenen echter buiten de politie. Die is al een tijd op de hoogte van dingen die niet pluis zijn op station Lage Zwaluwe. Die avond staan ze te posten. Een paar agenten op de parkeerplaats, een paar op het perron en zelfs bovenop de voetgangerstunnel.

Quote Het gaat niet om niks. De mannen hebben een bijdrage geleverd aan internatio­na­le drugshandel.‘’ Lucienne den Braber, Officier van justitie

Nadat Mohamed de tassen onder de trein hangt, komen de agenten in actie. Ze vinden de coke, straatwaarde 1,2 miljoen euro. Ernaast hang een zendertje. De drie Bergenaren worden opgepakt na een korte achtervolging. In de auto wordt een verborgen ruimte gevonden, compleet met een hydraulisch systeem.

Weinig geloofwaardig

Justitie gelooft de mannen niet. Ze vraagt zelfs of Koen überhaupt bestaat. Bilal is een jaar eerder al zestien keer naar Milaan geweest. Dat is verdacht, hoewel Bilal zelf zegt dat het voor de opleiding van z'n vriendin was. Officier Lucienne den Braber: ,,Een mooi verhaal, maar ik vind het weinig geloofwaardig. Bestaat Koen wel?”