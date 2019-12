De Canadese en Britse oorlogsgraven staan met kerst weer vol lichtjes

Sloop dwingt kapper Camphens na 57 jaar tot vertrek

20 december BERGEN OP ZOOM - Na maar liefst 57 jaar verlaat kapper Camphens de Kastanjelaan. De naderende sloop van De Gentiaan dwingt Richard en Carla Camphens te verhuizen uit dit gedeelte van de wijk. ,,We blijven wel in Oost. Maar gaan vanaf juni een ruimte huren aan de Sterrelaan. En daar blijven we, we komen niet terug naar hier.”