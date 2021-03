De bouw van Dierenpraktijk Steenbergen kan nu echt beginnen: ‘Mooi en helder plan’

video Weg met die uitgroei en dode punten: ‘Ik had het gevoel dat ik een stukje van mezelf kwijt was’

3 maart BERGEN OP ZOOM - ,,Het zit niet meer. Geen model in te krijgen.” Het is het overheersende geluid in de salon van Schapendonk Kappers in Bergen op Zoom die na elf weken lockdown weer open mag. Bij de mannen is het haar tot over de oren gegroeid, steken hier en daar wat plukken uit de oren en neus en in sommige gevallen moet de schaar in borstelige wenkbrauwen worden gezet.