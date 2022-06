De boodschap is ernstig: zonder boer geen bier

Interview Hub (90) loopt de Nijmeegse Vierdaagse: ‘Op mijn leeftijd is dertig kilometer per dag genoeg’

BERGEN OP ZOOM - Een keer of wat in de week maakt hij lange wandelingen rond de stad. Hub Mooren (90) bereidt zich voor op de Vierdaagse van Nijmegen en is klaar voor zijn vijftiende deelname.

20 juni