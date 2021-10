De boerenkiel kan uit de kast: gemeente Woensdrecht kan weer elluf elluf gaan vieren

De vieringen mogen doorgaan, tenzij de regering alsnog anders beslist. De vier carnavalsverenigingen zijn blij dat ze na een jaar afwezigheid op 11 november weer de aftrap mogen geven voor een nieuw carnavalsseizoen.

Nieuwe prins

Het carnavalmotto in Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) is ‘We Zien Ut Wir Zitte’. ,,We hebben al een jaar een nieuwe prins”, zegt Fon van Zunderd, voorzitter van carnavalsvereniging de Snoeken. ,,We staan te popelen om bekend te maken wie dat is.” Waar het 11-11-feest wordt gehouden is nog niet bekend. “Iedereen is welkom om mee te komen feesten”, zegt Van Zunderd.

‘Draad oppaken’

In Ostrecht (Ossendrecht) is het feestje in café de Snor, waar iedereen vanaf 20.00 uur welkom is. Dan wordt bekend of de prins en nar weer dezelfde zijn als vorige keer. Carnavalsstichting D’Ossekoppe is blij dat ze weer aan de slag kunnen. Het motto is dan ook ‘We Pakke de Draod Terug Oep’.

In ’t Sanegat (Huijbergen) komen de leden van carnavalsstichting de Sanegeit om 20.00 uur bijeen. Ze krijgen dan te horen of prins Noot, Nar Rikus en Grootste boer Tokke wederom de leutkar gaan trekken en wat het nieuwe carnavalsmotto is.

Lampionoptocht

In Put en Buntland (Putte) wordt de aftrap voor carnaval traditiegetrouw op vrijdagavond voor 11 november al gegeven. 5 november is er vanaf 18.30 uur een lampionoptocht die vertrekt bij de kerk en eindigt bij MFC de Biezen. Daar wordt het motto bekendgemaakt en het nieuwe carnavalsliedje ten gehore gebracht. Sabina Hopmans van carnavalsstichting De Grensneus verklapt alvast dat de prins, nar en grootste boer dezelfde zijn als bij het vorige carnavalsfeest.