De Blauwe Vogel in Bergen op Zoom krijgt nieuwe uitbaters: dit is waarom Els en Piet stoppen

Els Clarijs en Piet van Gent stoppen 20 augustus definitief met hun werk voor Brasserie Intermezzo en hotel De Blauwe Vogel in Bergen op Zoom. Dan komt er voor Els een einde aan een vijftigjarige horecaperiode en voor Piet na dertig jaar.

,,We zijn het hier na 16 jaar nog niet beu, maar we stoppen omdat Piet ernstig ziek is", zegt Els Clarijs. ,,De nieuwe uitbaters worden Marco Musters en Marco Slikkerveer, die het pand zullen opfrissen maar hebben toegezegd, dat de ziel erin blijft."

Clarijs, geboren in Lepelstraat, ging op haar veertiende in de horeca. Ze werkte bij Café De Handwijzer in Lepelstraat, café De IJskelder in Steenbergen en café Stad Goes in de Wouwsestraat waar zij de Bergenaar Piet van Gent leerde kennen. Piet was havenarbeider , maar werkte toen in de bouw. Daar sloeg de vonk over.

Rookverbod

In 1991 verhuisde het stel naar de Bruinevisstraat waar ze Nieuwe Stad Goes gingen runnen. Zestien jaar geleden vertrokken ze omdat ze Intermezzo hadden gekocht. Vanwege het rookverbod werd dat een brasserie. Van Gent zwaaide de scepter in de keuken en Clarijs was gastvrouw. Zeven jaar geleden werd hotel De Blauwe Vogel, dat boven de brasserie ligt, gekocht. Van Gent: ,,Zo zijn we uitgegroeid tot een bedrijf dat zeven dagen in de week open is."

Het verschil met de Nieuwe Stad Goes is groot vindt Clarijs. ,, Dit is een echt bruine brasserie met opvallend veel beeltenissen van de Dikke en de Dunne en andere nostalgische spullen. Als terrasbezoekers naar binnen komen om naar het toilet te gaan, weten ze niet wat ze zien. Even later komen ze terug om foto's te maken van de inboedel. In de Nieuwe Stad Goes hadden ze een vaste klantenkring, sommige kwamen vier of vijf keer per week langs. Nu krijgen we elke dag nieuwe mensen over de vloer."

Appartementen