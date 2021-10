De Bietentocht gaat door: ‘Blij dat we weer mogen’

Het is de 22ste keer dat de tocht gevaren wordt. Vorig jaar heeft de organisatie het moeten afblazen vanwege corona. Dit jaar varen ruim twintig platbodems mee. Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar een aangepaste tocht. Christine Hofmans van de Stichting de Zeeuwse Beurtvaart is enthousiast. ,,We zijn blij dat we überhaupt weer mogen. Ook dat we in Steenbergen kunnen eindigen is geweldig.”



Na de tocht is er doorgaans een bietenkeuring in Steenbergen waarbij elke bemanningsploeg iets ludieks probeert te presenteren. Of zo’n feestje dit jaar ook mogelijk is, is nog niet bekend. Momenteel wordt er overlegd met de verschillende gemeenten en andere betrokken partijen over de mogelijkheden rond de activiteiten aan de wal.