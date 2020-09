De bewoners van Lambertijnenhof hebben een beweegtuin en jij mag er ook gebruik van maken

De Schelp ging veel te snel open. En moest daardoor weer dicht

9 september BERGEN OP ZOOM - Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom is vorig jaar veel te snel open gegaan: ‘er is onvoldoende tijd genomen om het zwembad te testen en in te regelen’. De Schelp ging in feite zelfs overhaast open. Want: ‘de druk om open te gaan was groot’.