De Berk in Bergen op Zoom krijgt langer de tijd om tenten te verwijderen

Bij de Berk staan tenten met een oppervlakte van 280 meter om bijvoorbeeld bruiloften en feesten in te houden. Die zijn ooit geplaatst zonder vergunning. Die is later alsnog aangevraagd en voor een periode van vijf jaar afgegeven. Dat was tegen het zere been van onder andere IVN Groene Zoom en de Stichting Brabantse Wal. Zij vreesden voor aantasting van de bestaande natuur. Daar gaf de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom ze uiteindelijk gelijk in. Het college nam dat besluit over en bepaalde begin deze maand dat de tenten weg moesten.