De Bergse vrije school heeft nu ook een peutergroep: ‘Het maakt kinderen sterk’

Snoek straalt als ze vertelt over de vrije peutergroep. "Mensen willen vaak als eerste weten wat het verschil is tussen een vrije peutergroep en een doorgaande peutergroep. Dat zit hem vooral in de filosofie van de vrije school: wij zijn heel erg bezig met wie we eigenlijk zijn als mens. Op onze peutergroep houdt dat in dat we veel met de natuur bezig zijn en met natuurlijke materialen werken.”



,,Elk dagdeel gaan de kinderen de natuur in. Of het nu regent of niet, we willen ze kennis laten maken met alle facetten van de natuur. Uiteraard met kaplaarzen aan bij nat weer."