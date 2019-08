De Bergse Operette Vereniging zoekt jeugdtalenten voor Musical Oliver in Bergen op Zoom

Een jazzfeest­je op het dak van parkeerga­ra­ge De Parade in Bergen op Zoom

16 augustus BERGEN OP ZOOM - Weer of geen weer: de eerste editie van Jazzperience in Bergen op Zoom gaat in de herhaling zeker door. De organisatie van JazzBoZ heeft geleerd van de afgelaste editie in juni. Vanwege de weersvoorspellingen ging het feestje toen niet door. Maarten Rikken: ,,We hebben nu ook een alternatieve locatie binnen. Maar die houden we geheim.”