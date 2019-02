De Bergse ondergrondse rondwandelingen beginnen binnenkort

Na de rondleidingen door stadsriool de Grebbe, is het nu de beurt aan de kelders. Een letterlijke duik in de geschiedenis. Naar de veertiende of vijftiende eeuw. Waar bakkersovens stonden. Of die als opslagplaats dienden voor bier en wijn. Van heel klein, tot zo groot dat je met gemak een feestje voor tachtig man kunt houden. "Geen kelder is hetzelfde", zegt stadsgids Peter van Tilburg van SBM.