De Bergse Heide weer op slot, puinhoop op de weg

Zo gaat het er aan toe bij de tijdelijke teststraat in Bergen op Zoom

14:40 BERGEN OP ZOOM - In de brandende zon staan zo’n tien auto’s te wachten op het terrein naast de Bergse moskee aan de Wattweg. Naast elkaar opgesteld, de airco staat aan. Als ze aan de beurt zijn, rijden ze naar de eerste witte tent waar medewerkers van de GGD ze registreren op basis van hun BSN-nummer. Vervolgens mogen de Bergenaren door naar de tweede tent, waar een monster wordt afgenomen: eentje in de keel en eentje in de neus. Een fijn gevoel? Niet heel erg, maar het is nodig.