De band tussen Cees en Leon gaat verder dan vader en zoon: ‘Alsof je steeds meer van hem gaat houden’

Leon: ,,Als je terugkijkt op Facebook zie je om de paar jaar wel een foto van ons samen, op mijn vaders verjaardag. Ik met mijn beste vriend, staat erbij. Zo zie ik het echt.”

Cees: ,,Zalig toch, als je kinderen dat gevoel hebben! Als vader probeer je je belevenissen over te dragen op je kinderen. Daar word ik blij van.”

Leon: ,,We lijken op elkaar. Mijn vrouw Miranda zegt altijd: 'Als jij 89 bent, ben je exact als je vader.' We zijn even groot en kunnen allebei soms een driftbui hebben.”

Cees: ,,We zijn allebei best prettig in de omgang. En niet materialistisch.”

Leon: ,,Wij malen niet om bezit. Ons vader gaf ook altijd alles weg. Als een ander gelukkig is, zijn wij het ook. We zijn behoorlijk close. Meestal hoef ik het niet eens te vertellen als er iets is. Dat ziet hij meteen.”

Cees: ,,Ik weet wat er opdoet. Dat voel je aan. Omdat je elkaar zo goed kent.”

Leon: ,,Ik zie hem gewoon altijd graag. Het lijkt wel of je er steeds meer van gaat houden. Ik doe er alles voor, net als mijn broer Wally en zus Ella overigens. Wij zijn samen een goed team. Dan belt hij: 'Verdorie, de tv doet het niet.' 'Ik kom eraan!', roep ik dan gelijk. Als een andere vriend me belt, vraag ik ook nooit waarom. Dat doe je gewoon.”