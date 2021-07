De ballen rollen weer bij ontmoetingscentrum de Korenaere: ‘Onderschat het sociale belang niet’

Wat heeft hij het gemist. De gymlessen van Hans de Rooij de Korenaere. Bijna een kwart eeuw volgt Dille ze. En hij slaat de lessen alleen over als hij ziek is, of op vakantie gaat. ,,Het is zo fijn dat we weer samen kunnen komen”, zegt hij. ,,Niet alleen voor het bewegen, vooral ook voor het sociale aspect. Even een praatje nadien. Dat heb ik tijdens corona echt gemist.”