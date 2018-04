De Baakermat in Steenbergen is klaar voor het nieuwe seizoen

STEENBERGEN - De voorbereidingen voor het nieuwe, toeristische seizoen zijn in volle gang bij de Baakermat aan de Kruislandsedijk in Steenbergen. De loods achter de barcontainer wordt verbouwd en een fluisterboot ligt in het water, te wachten op de eerste gasten.

George en Yvette Veerman hebben plannen genoeg voor de komende jaren, maar ze pakken het stapje voor stapje aan. Vorig jaar opende de horecagelegenheid voor het eerst de deuren. Gelegen onder aan de dijk, op een steenworp afstand van de nieuwe picknicksteigers van Ro & Ad architecten, bleek dat een schot in de roos.

George: ,,Het is natuurlijk heel erg weersafhankelijk. Maar bij zon hadden we dagen dat er geen ruimte meer over was op het terras.''

Fluisterboten

Tijd om door te pakken dus, dacht het stel. Zo zijn er vanaf dit jaar zeven kampeerplekken beschikbaar op het terrein. En zijn er straks fluisterboten beschikbaar om door de Cruijslandse Kreken te varen. Een pilotproject, vertelt George. ,,We hebben een afspraak met het Waterschap daarvoor. Zo mag er geen versterkt geluid gespeeld worden en moet het broedseizoen gerespecteerd worden.''

Met de boot kunnen mensen een rondje van ongeveer tien kilometer door de Kreken maken. ,,Dat is echt een oase'', zegt George. ,,Je waant je in een niemandsland. Overhellende bomen over het water. En als je 's ochtends vroeg gaat hangt er nog mist over het water.''

Samenwerkingen

De barcontainer die vorig jaar is geplaatst, blijft voorlopig. Wel zijn er momenteel werkzaamheden aan de loods erachter. Daar komen toiletten, douches en een spoelkeuken in. ,,Tot nu toe moesten we alles mee naar huis nemen om af te wassen'', lacht George.

Zodra het weer het toelaat, hijsen de twee de vlag weer omhoog en is de Baakermat open. Ze hebben beiden geen horeca-ervaring. George: ,,We komen allebei uit een dienstverlening waar de klant voorop staat. De snelheid en druk is anders hier. Mensen vinden het helemaal niet zo erg als ze een minuut later hun koffie krijgen.''