De appels verbranden aan de bomen: historisch lage oogst

Joël Roks in Fijnaart beregent zijn 8 hectare appels al sinds eind vorige week. ,,Het is de wereld op z'n kop. We zijn ooit met beregening begonnen om nachtvorst te bestrijden. Nu zetten we onze installaties in tegen de hitte. Wie dit 20 jaar terug had gezegd was voor gek verklaard.''



Arjan Lambregts van De Stuifakker in Zevenbergschen Hoek heeft een bedrijf met 27 hectare appels en peren. Ook hij beregent al zowat een volle week. Maar ook Lambregts ziet soms hittestress bij zijn appels. ,,Bijvoorbeeld als net even de dop van een sproeier verstopt heeft gezeten. De buitenkant sterft af en wordt bruin. Die appels zijn dus niet meer aan de consument te leveren. Mogelijk dat ze op termijn helemaal wegrotten.''