De 9-jarige Sophie kreeg twee nieuwe longen: ‘Er zaten wel twaalf slangetjes in en aan me’

OrgaandagWat mag er met jouw organen gebeuren wanneer je sterft? En weet je wat de wens is van je dierbaren? Vandaag is het de Europese Orgaandonatie Dag: vier mensen vertellen over hun nieuwe organen en hun nieuwe leven.