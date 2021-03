DataByte uit Steenbergen overgenomen door het fonkelnieuwe Interstellar

DataByte werd in 1987 opgericht met vestigingen in Steenbergen en Berkel en Rodenrijs. Er werken 85 IT-specialisten. De IT-dienstverlener wil het aantal vestigingen in Zuidwest-Nederland te laten groeien van twee naar zes.

De directie van DataByte blijft als bestuur van de Brabantse onderneming aan. Directeur John Heijnen ziet de toekomst rooskleurig in: ,,In een snel veranderende markt waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, met name op het gebied van cybersecurity en de Cloud, willen we samen met onze relaties voorop blijven lopen. Deze digitale transitie vraagt om verregaande stappen. In samenwerking met Interstellar, voegen we een breed pallet aan hoogwaardige kennis en IT-specialisaties toe.’’