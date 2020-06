Dat Vastenavend doorgaat, is zeker. Maar hoe dat eruit gaat zien?

Laten we eens naar naar november gaan. Zeg... de 11e. Na maanden van speculatie zullen we er en dan eindelijk achter komen wie de nieuwe prins (Of prinses? Ik blijf hoop houden) van ‘t Krabbegat is. Hoe ziet dat er uit in het ‘nieuwe normaal’? Begrijp me niet verkeerd: iets meer ruimte lijkt mij eigenlijk best prettig. Op elkaar gepropt voor het Geitje steekt mijn claustrofobie altijd een beetje de kop op. En de Zevensprong doen, zonder dat je net te dicht tegen je buren aan zit en met moeite kunt hurken? Sign me up!