Dat Lepelstraat gaat veranderen staat vast, zegt Bert Vos: ‘Daarom moet dit dorp vooruit durven kijken’

De Dorpsraad heeft ook een brief aan het gemeentebestuur over die kwestie gestuurd. Wat mij opviel was de milde toon van de boodschap. Is dat de bescheidenheid van Lepelstraat?

,,Je moet in het leven soms ook over je eigen schaduw heen kunnen springen. Er spelen meer belangen, veel groter dan Lepelstraat. Zo eerlijk moet je wel zijn. Dat verdeelstation moet Tholen en Schouwen-Duiveland verbinden met het landelijk net. Er moet ook meer capaciteit komen op die lijn, met alle zonneparken en windmolens die energie opwekken.