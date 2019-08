Dans en muziek, workshops en kerken: in september staat cultuur centraal in Steenbergen

De aftrap van de Cultuurmaand Steenbergen (CuSt) is op 2 september. Dan geeft het klein orkest van muziekvereniging Volharding een optreden in de Julianastraat. Tot en met 6 september geeft de muziekvereniging elke dag een optreden op een andere locatie. Zo komen ook de percussiegroep en de big band aan de beurt.

Workshops met vilt en Feng shui

Wie liever zelf creatief aan de slag gaat, kan op 17 (voor volwassenen) en 25 (voor kinderen) terecht bij Viltse Zaken in de Pieter Quiststraat in Steenbergen voor een workshop. Daar is op 7 september ook een open dag. Op 10 september is er een Feng shui workshop, die deelnemers meer inzicht kan bieden in de inrichting van hun huis. Die vindt plaats in Welberg. Bij dansschool Sjappoo kunnen dansers terecht voor moderne en showdans.

Het Open Monumentenweekend op 14 en 15 september valt ook binnen het programma van CuSt. Zo kunnen geïnteresseerden de monumentale bestuurskamer en historische machines bezoeken bij de Suikerunie. In dat weekend is er ook een kunstexpositie en gedeeltelijke openstelling in het oude raadhuis. Museum de Holle Roffel in Kruisland zet de deuren open. De Gummaruskerk wordt opgesteld op 8 en 15 september en de kerk in Nieuw-Vossemeer op 28 september.

Aandacht voor 75 jaar bevrijding