Dance Boulevard: 'Feestje in de achtertuin'

Het is al wat later op de avond, de zon begint steeds verder te zakken. Maar de festivalgangers in het Flügel Galaga-schuurtje dansen er nog stevig op los. Het 90's No Limits dj-team speelt een mix van Caribische muziek met dance, overgaand op La Bomba van King África. De dansende heupen komen steeds lager te hangen, de houtengrondplaten dreunen mee op de danspasjes. De sfeer zit er goed in, of er nou Natasha Bedingfield of Spice Girls uit de speakers komen.

Voor herhaling vatbaar

Het is voor Anita Otte (55) de eerste keer dat ze op Dance Boulevard is. "Maar zeker voor herhaling vatbaar! Het is een geweldig feest, wij houden wel van deze muziek. Wij dachten eigenlijk dat de leeftijd hier veel lager zou zijn, maar het is echt voor alle leeftijden. Dus ook voor ons! Ik ben hier samen met een vriendin, Carla Boden, voor onze jaarlijkse vriendinnendag. Normaal komt mijn dochter hier, maar dit jaar kon ze niet. Dus zijn wij hier. Maar volgend jaar gaan we met z'n allen!"

Wat verderop zit Geena Davies (19) uit Dongen even uit te rusten bij de eethoek. "Een vriendin had het over dit feest en dat leek me wel leuk, dus ik dacht, ik ga mee. Gewoon even om te feesten. Mijn favoriete podium? Dat is Vato Loco, daar spelen ze meer urban muziek waar ik thuis ook naar luister. De gemiddelde leeftijd hier is trouwens wel wat hoger dan ik had verwacht, ik denk dat het rond de 23/24 ligt. Had ik zelf wat jonger geschat. Het is niet per se een probleem of zo, viel me alleen op."

Achtertuin

Waar Davies anderhalf uur met de trein moest reizen voor het feest, was dat voor Bergenaar Marco Molenaar iets minder. "Het is eigenlijk een feestje in de achtertuin, he? Ik ben hier met vrienden, een stuk of twintig. Op de oude locatie (de Boulevard in Bergen op Zoom, red.) ben ik ook een keer geweest. Het is een prima feestje, gewoon leuk. Niet al te groot. Het gaat er voor mij met name om gewoon met vrienden even weg te zijn."

Kermis gemist